Експрезидента Франції Саркозі зобов’язали носити електронний браслет

Ніколя Саркозі програв апеляцію у «справі про прослуховування».

Фото: Racurs.ua

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Колишнього президента Франції Ніколя Саркозі зобов’язали носити електронний браслет у межах виконання вироку у так званій «справі про прослуховування». Про це повідомила паризька прокуратура, передає Le Monde.

Саркозі тепер має дотримуватися обмежень щодо пересування: він може залишати своє житло з 8:00 до 20:00, а в дні судових засідань – до 21:30. Такі заходи ухвалено після того, як у грудні 2024 року Верховний суд Франції відхилив його апеляцію, підтвердивши вирок – один рік ув’язнення з електронним моніторингом за корупцію та зловживання впливом.

Його адвокат Жаклін Лаффон заявила, що політик продовжує оскаржувати вирок і звернеться до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ). Водночас ця скарга не вплине на виконання ухваленого рішення.

Саркозі є фігурантом ще кількох кримінальних справ, зокрема щодо ймовірного незаконного фінансування його президентської кампанії 2007 року з лівійських джерел, а також справи Bygmalion, пов’язаної з перевищенням витрат під час виборів 2012 року. В останній він був визнаний винним у 2021 році та засуджений до одного року ув’язнення з можливістю відбування покарання вдома під електронним наглядом.

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