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Мобілізований, дружина якого має інвалідність, через суд зобов’язав військову частину звільнити його зі служби

12:05, 9 лютого 2025
Військовий звернувся із рапортом до командира частини для звільнення з військової служби, однак отримав відмову.
Мобілізований, дружина якого має інвалідність, через суд зобов’язав військову частину звільнити його зі служби
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На Львівщині мобілізований чоловік через суд зобов’язав військову частину звільнити його зі служби. Рішенні у справі №380/23359/24 оприлюднив Львівський окружний адміністративний суд.

У матеріалах справи вказується, що до суду звернувся мешканець Львівщини, дружині якого МСЕК встановила другу групу інвалідності, а ЛКК рекомендувала постійний сторонній догляд.

У жовтні 2024 року військовий звернувся із рапортом до командира частини для звільнення з військової служби, однак отримав відмову.

Представник військової частини пояснив, що позивачу відмовили у задоволенні рапорту, бо він не зміг довести потребу дружини у постійному догляді.

Суд встановив, що у висновку ЛКК, який був долучений до рапорту на звільнення, вказано, що дружина позивача «потребує постійної сторонньої допомоги», тож у нього є підстави для звільнення зі служби.

«Висновок ЛКК, який позивач долучив до рапорту від 5.10.2024 про звільнення з військової служби, містить чітку вказівку на необхідність здійснення постійного догляду за дружиною позивача з інвалідністю ІІ групи», – вказано у рішенні.

Суд повністю задовольнив позов військового, визнав протиправними дії військової частини щодо відмови звільнити його зі служби за сімейними обставинами, а також зобов’язав командування прийняти відповідне рішення. Рішення ще можна оскаржити.

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ЗСУ військові армія судова практика військовослужбовці мобілізація військова служба інвалідність Львівський окружний адміністративний суд

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