Мобилизированный, жена которого имеет инвалидность, через суд обязал воинскую часть уволить его со службы

Военный обратился с рапортом к командиру части для увольнения с военной службы, однако получил отказ.

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Во Львовской области мобилизованный мужчина через суд обязал воинскую часть уволить его со службы. Решения по делу №380/23359/24 обнародовал Львовский окружной административный суд.

В материалах дела указывается, что в суд обратился житель Львовщины, жене которого МСЭК установила вторую группу инвалидности, а ЛКК рекомендовала постоянный посторонний уход.

В октябре 2024 года военный обратился с рапортом к командиру части для увольнения с военной службы, однако получил отказ.

Представитель воинской части объяснил, что истцу отказали в удовлетворении рапорта, потому что он не смог доказать потребность жены в постоянном уходе.

Суд установил, что в заключении ЛКК, который был присоединен к рапорту на увольнение, указано, что жена истца «нуждается в постоянной посторонней помощи», поэтому у него есть основания для увольнения со службы.

«Вывод ЛКК, который истец приобщил к рапорту от 5.10.2024 об увольнении с военной службы, содержит четкое указание на необходимость постоянного ухода за женой истца с инвалидностью II группы», – указано в решении.

Суд полностью удовлетворил иск военного, признал противоправными действия воинской части по поводу отказа уволить его со службы по семейным обстоятельствам, а также обязал командование принять соответствующее решение. Решение еще можно обжаловать.

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