Практика судов
  1. Судебная практика
  2. / В Украине

Мобилизированный, жена которого имеет инвалидность, через суд обязал воинскую часть уволить его со службы

12:05, 9 февраля 2025
Военный обратился с рапортом к командиру части для увольнения с военной службы, однако получил отказ.
Мобилизированный, жена которого имеет инвалидность, через суд обязал воинскую часть уволить его со службы
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во Львовской области мобилизованный мужчина через суд обязал воинскую часть уволить его со службы. Решения по делу №380/23359/24 обнародовал Львовский окружной административный суд.

В материалах дела указывается, что в суд обратился житель Львовщины, жене которого МСЭК установила вторую группу инвалидности, а ЛКК рекомендовала постоянный посторонний уход.

В октябре 2024 года военный обратился с рапортом к командиру части для увольнения с военной службы, однако получил отказ.

Представитель воинской части объяснил, что истцу отказали в удовлетворении рапорта, потому что он не смог доказать потребность жены в постоянном уходе.

Суд установил, что в заключении ЛКК, который был присоединен к рапорту на увольнение, указано, что жена истца «нуждается в постоянной посторонней помощи», поэтому у него есть основания для увольнения со службы.

«Вывод ЛКК, который истец приобщил к рапорту от 5.10.2024 об увольнении с военной службы, содержит четкое указание на необходимость постоянного ухода за женой истца с инвалидностью II группы», – указано в решении.

Суд полностью удовлетворил иск военного, признал противоправными действия воинской части по поводу отказа уволить его со службы по семейным обстоятельствам, а также обязал командование принять соответствующее решение. Решение еще можно обжаловать.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ВСУ военные армия судебная практика военнослужащие мобилизация военная служба инвалидность Львовский окружной административный суд

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмин зарегистрировал законопроект об изменениях в Избирательный кодекс и ряд законов

Правительство предлагает внести изменения в ряд норм Избирательного кодекса.

Нацполиция сможет обеспечивать привод и применять меры физического воздействия к чиновникам, которые игнорируют заседание следственных комиссий Верховной Рады

Законопроект о приводе Нацполицией должностных и служебных лиц на заседание следственных комиссий Верховной Рады рекомендован для принятия в целом.

«Ценностей на 52 млн грн получили, ВАКС вынес 16 обвинительных приговоров» – НАБУ в отчетах о выполнении программы за средства США указывало как показатель количество приговоров Антикорсуда

Отчитываясь по программе, профинансированной США на 80,8 млн грн, НАБУ в качестве показателя исполнения указывало количество вынесенных Высшим антикоррупционным судом обвинительных приговоров.

Верховный Суд пожаловался на Укрпочту – почта вовремя не доставляла судебные дела и даже теряла их

Процесс оптимизации отделений «Укрпочты» в 2023-2024 годах имел негативные последствия для судебной власти.

Прекращение трудовых отношений будет основанием для выдворения из служебного жилья – в ГНЭУ ВР описали риски законопроекта Кабмина об отмене Жилищного кодекса

Законопроект Кабмина об отмене Жилищного кодекса также предусматривает введение платы за пользование служебным жильем и создание системы органов по управлению жильем с неопределенным правовым статусом.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Богдан Моніч
    Богдан Моніч
    голова Ради суддів України, суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Світлана Владимиренко
    Світлана Владимиренко
    суддя Північного апеляційного господарського суду
  • Олександр Панасюк
    Олександр Панасюк
    суддя Вінницького апеляційного суду
  • Ольга Ткаченко
    Ольга Ткаченко
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду