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Не явился в ТЦК и потерял право управлять авто – решение суда

11:29, 9 февраля 2025
На Ровенщине суд лишил военнообязанного права управлять авто из-за уклонения от ТЦК.
Не явился в ТЦК и потерял право управлять авто – решение суда
Фото иллюстративное
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В Ровенской области суд удовлетворил иск территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК) о временном лишении военнообязанного права управлять транспортным средством.

Как говорится в решении Кузнецовского городского суда по делу №565/2692/24, мужчина не обновил свои учетные данные в определенный 60-дневный срок и не явился в ТЦК. Требование о его доставке полицией также не было выполнено.

Суд признал эти обстоятельства основанием для временного ограничения водительских прав до выполнения или отзыва требования ТЦК. На заседание не явились ни представитель центра комплектования, ни ответчик.

Решение суда стало очередным примером усиления контроля за выполнением мобилизационных обязанностей.

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суд Ровно ТЦК

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