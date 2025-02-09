Не з’явився до ТЦК та втратив право керувати авто – рішення суду

На Рівненщині суд позбавив військовозобов’язаного права керувати авто через ухилення від ТЦК.

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У Рівненській області суд задовольнив позов територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) щодо тимчасового позбавлення військовозобов'язаного права керувати транспортним засобом.

Як йдеться у рішенні Кузнецовського міського суду у справі №565/2692/24, чоловік не оновив свої облікові дані у визначений 60-денний термін і не з’явився до ТЦК. Вимога про його доставлення поліцією також не була виконана.

Суд визнав ці обставини підставою для тимчасового обмеження водійських прав до виконання або відкликання вимоги ТЦК. На засідання не з’явилися ані представник центру комплектування, ані відповідач.

Рішення суду стало черговим прикладом посилення контролю за виконанням мобілізаційних обов’язків.

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