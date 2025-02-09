Как оформить отпуск по уходу за ребенком до достижения им 6-летнего возраста

Юго-Восточное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда разъяснило, как оформить отпуск по уходу за ребенком до достижения им шестилетнего возраста.
Согласно ч. 7 ст. 179 КЗоТ Украины и п. 3 ч. 1 ст. 25 Закона Украины «Об отпусках» от 15.11.1996 № 504, в случае, если ребенок нуждается в домашнем уходе, одному из родителей ребенка в обязательном порядке предоставляется отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью, определенной в медицинском заключении, но не более чем до достижения ребенком шестилетнего возраста.
Таким образом, работник/работница может оформлять отпуск по уходу за ребенком до 6 лет, что подтверждается представлением работодателю заявления и справки по форме № 080-1/о, утвержденной приказом Минздрава от 11.06.2012 г. №430.
Срок действия справки устанавливается индивидуально с учетом заболевания, его течения, эффективности противорецидивных и реабилитационных мероприятий и составляет не менее шести месяцев (п. 17 Приказа № 430).
На основании вышеприведенных документов работодатель выдает приказ о предоставлении отпуска по уходу за ребенком до 6 лет на срок, указанный в справке (указывается в пункте 11).
Если до окончания срока действия справки становится понятно, что ребенок и дальше нуждается в уходе, следует заранее позаботиться об оформлении новой справки, чтобы он был следующей датой по истечении предыдущей. Тогда новый приказ оформлять не нужно.
Если новая справка предоставлена через несколько или более дней после окончания срока действия предварительной справки, то снова пишется следующее заявление и выдается новый приказ.
Согласно ч. 5 ст. 179 КЗоТ Украины и ч. 2 ст. 18 Закона Украины «Об отпусках» предприятия, учреждения и организации за счет собственных средств могут предоставлять одному из родителей ребенка частично оплачиваемый отпуск и отпуск без сохранения заработной платы по уходу за ребенком большей продолжительности.
Но это право работодателя, а не обязанность.
Поэтому, если работник не будет справки, работодатель может предоставить ему либо ежегодный отпуск (ст. 6 Закона Украины «Об отпусках»), либо отпуск без сохранения заработной платы (ст. 26 Закона Украины «Об отпусках»), либо дополнительный отпуск, если работник имеет 2 и более детей (ст. 19).
Гоструда отмечает, что Закон «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» от 15.03.2022 № 2136 определяет особенности трудовых отношений работников всех предприятий, учреждений, организаций в Украине независимо от формы собственности, вида деятельности и отраслевой принадлежности, а также лиц, работающих по трудовому договору с физическими лицами, в период действия его прав.
Нормы Закона № 2136, регулирующие некоторые аспекты трудовых отношений иначе, чем КЗоТ Украины и другое законодательство о труде, имеют приоритетное применение на период действия военного положения для работников всех предприятий, учреждений, организаций в Украине независимо от формы собственности, вида деятельности и отраслевой принадлежности, а также лиц, работающих по трудовому договору с физическими лицами.
Часть 2 статьи 12 Закона № 2136 регламентирует: в период действия военного положения работодатель может отказать работнику в предоставлении любого вида отпусков (кроме отпуска по беременности и родам и отпуска по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста), если такой работник привлечен к выполнению .
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