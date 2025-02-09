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Как оформить отпуск по уходу за ребенком до достижения им 6-летнего возраста

11:11, 9 февраля 2025
Один из родителей может оформить отпуск по уходу за ребенком до 6 лет по медицинской справке, но в условиях военного положения действуют ограничения.
Как оформить отпуск по уходу за ребенком до достижения им 6-летнего возраста
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Юго-Восточное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда разъяснило, как оформить отпуск по уходу за ребенком до достижения им шестилетнего возраста.

Согласно ч. 7 ст. 179 КЗоТ Украины и п. 3 ч. 1 ст. 25 Закона Украины «Об отпусках» от 15.11.1996 № 504, в случае, если ребенок нуждается в домашнем уходе, одному из родителей ребенка в обязательном порядке предоставляется отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью, определенной в медицинском заключении, но не более чем до достижения ребенком шестилетнего возраста.

Таким образом, работник/работница может оформлять отпуск по уходу за ребенком до 6 лет, что подтверждается представлением работодателю заявления и справки по форме № 080-1/о, утвержденной приказом Минздрава от 11.06.2012 г. №430.

Срок действия справки устанавливается индивидуально с учетом заболевания, его течения, эффективности противорецидивных и реабилитационных мероприятий и составляет не менее шести месяцев (п. 17 Приказа № 430).

На основании вышеприведенных документов работодатель выдает приказ о предоставлении отпуска по уходу за ребенком до 6 лет на срок, указанный в справке (указывается в пункте 11).

Если до окончания срока действия справки становится понятно, что ребенок и дальше нуждается в уходе, следует заранее позаботиться об оформлении новой справки, чтобы он был следующей датой по истечении предыдущей. Тогда новый приказ оформлять не нужно.

Если новая справка предоставлена ​​через несколько или более дней после окончания срока действия предварительной справки, то снова пишется следующее заявление и выдается новый приказ.

Согласно ч. 5 ст. 179 КЗоТ Украины и ч. 2 ст. 18 Закона Украины «Об отпусках» предприятия, учреждения и организации за счет собственных средств могут предоставлять одному из родителей ребенка частично оплачиваемый отпуск и отпуск без сохранения заработной платы по уходу за ребенком большей продолжительности.

Но это право работодателя, а не обязанность.

Поэтому, если работник не будет справки, работодатель может предоставить ему либо ежегодный отпуск (ст. 6 Закона Украины «Об отпусках»), либо отпуск без сохранения заработной платы (ст. 26 Закона Украины «Об отпусках»), либо дополнительный отпуск, если работник имеет 2 и более детей (ст. 19).

Гоструда отмечает, что Закон «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» от 15.03.2022 № 2136 определяет особенности трудовых отношений работников всех предприятий, учреждений, организаций в Украине независимо от формы собственности, вида деятельности и отраслевой принадлежности, а также лиц, работающих по трудовому договору с физическими лицами, в период действия его прав.

Нормы Закона № 2136, регулирующие некоторые аспекты трудовых отношений иначе, чем КЗоТ Украины и другое законодательство о труде, имеют приоритетное применение на период действия военного положения для работников всех предприятий, учреждений, организаций в Украине независимо от формы собственности, вида деятельности и отраслевой принадлежности, а также лиц, работающих по трудовому договору с физическими лицами.

Часть 2 статьи 12 Закона № 2136 регламентирует: в период действия военного положения работодатель может отказать работнику в предоставлении любого вида отпусков (кроме отпуска по беременности и родам и отпуска по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста), если такой работник привлечен к выполнению .

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