Министра здравоохранения Британии уволили после утечки его сообщений в WhatsApp

Британский министр потерял должность из-за сексистских и расистских высказываний.

Фото: Local Government Chronicle

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Министра здравоохранения Великобритании Эндрю Гвинна уволили после обнародования его оскорбительных сообщений в WhatsApp, где он высказывался в отношении избирателей и коллег. Также политику приостановили членство в Лейбористской партии.

Как сообщает Mail on Sunday, журналисты получили доступ к тысячам сообщений в WhatsApp-группе, где Гвинн делал сексистские комментарии о заместителе премьер-министра Анджеле Рейнер, расистские замечания в отношении депутата Дайан Эбботт, а также оскорбительные высказывания о еврейском сообществе.

Представитель премьер-министра Кира Стармера заявил, что глава правительства «без колебаний будет принимать меры» против должностных лиц, которые не соответствуют высоким стандартам.

Бывший министр извинился за свои «неправильно оцененные» комментарии и отметил, что понимает решение премьера и партии, хотя и сожалеет о своей отставке.

Лейбористы отстранили Гвинна на время расследования, заявив, что в случае подтверждения нарушений будут «приняты быстрые меры».

Тем временем консерваторы раскритиковали ситуацию, заявив, что в Лейбористской партии есть «гниль», которая нуждается в исправлении.

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