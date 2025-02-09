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В Армия+ открылась продажа билетов на романтический «Поезд к тебе»

10:35, 9 февраля 2025
Укрзализныця открыла продажу билетов для военных и их близких.
В Армия+ открылась продажа билетов на романтический «Поезд к тебе»
Фото: mod.gov.ua
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В Украине стартовала продажа билетов на особый маршрут Укрзализныци - «Поезд к тебе», который создан для военных и их родных. Поезд будет курсировать в Киеве и Львове с 14 по 16 февраля, предоставляя возможность провести время в уютной атмосфере. Об этом сообщили в Минобороны.

Маршрут рассчитан на два часа, а в купе будут только те, кто путешествует вместе - без посторонних пассажиров. Зато пассажиров будут ждать музыка, чаепитие и игры на двоих.

Расписание рейсов:

Киев:

- 14 февраля - 19:20

- 15-16 февраля - 15:15, 19:20

Львов:

- 14 февраля - 18:56

- 15-16 февраля - 16:11, 18:56

Стоимость билетов зависит от города и даты:

- Киев - от 504 грн

- Львов - от 334 грн

Приобретенные билеты необходимо сохранить на телефон сразу после покупки.

По словам Екатерины Черногоренко, заместителя министра обороны по вопросам цифровизации, за полтора месяца программы «Армия+» военнослужащие уже купили более 6 200 билетов из специального резерва Укрзализныци. Она поблагодарила перевозчика за поддержку инициативы и создание уникальных предложений для защитников.

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военные Минобороны Укрзализныця Армия+

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