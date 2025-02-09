В Запорожье будут судить злоумышленников, которые похитили двух человек и требовали 600 тысяч гривен

Участники группировки похитили двух местных жителей с целью заставить вернуть 600 тысяч гривен несуществующего долга.

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В Запорожье перед судом предстанут участники группировки, похитившие двух местных жителей с целью заставить вернуть 600 тысяч гривен несуществующего долга. Об этом сообщает Запорожская областная прокуратура.

Так, прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 6 участников организованной группы по факту незаконного лишения свободы, вымогательства и открытого похищения чужого имущества (ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 189, ч. 5 ст. 186 УК Украины).

По данным следствия, в июле 2024 года шесть жителей Запорожья, объединившись в преступную группировку, похитили двух граждан. Их отвезли в дом на окраине города, где держали в ограниченных условиях и наносили побои. По согласованному плану, это заставило бы одного из пострадавших согласиться на передачу 600 тыс. грн якобы в счет погашения долга перед угонщиками.

«Часть денег им удалось получить через банковский перевод, по остальному «долгу» – потерпевший, под угрозами применения насилия, предоставил обещание платить по частям. Не остановившись на этом, подозреваемые проникли в его дом и завладели золотыми украшениями и другими материальными ценностями», — рассказали в прокуратуре.

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