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В Ивано-Франковской области будут судить администратора группы в Telegram, который сообщал о местах раздачи повесток

09:59, 9 февраля 2025
Мужчина предупреждал военнообязанных, срывал процесс формирования военного резерва и препятствовал законной деятельности ВСУ.
В Ивано-Франковской области будут судить администратора группы в Telegram, который сообщал о местах раздачи повесток
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На Прикарпатье будут судить администратора группы в Telegram, который препятствовал мобилизационной работе ТЦК. Об этом сообщает Ивано-Франковская областная прокуратура.

Установлено, что в сентябре 2023 года подозреваемый создал и далее администрировал тематическую группу в Telegram, где с целью привлечения как можно большего количества участников систематически публиковал информацию о мероприятиях, проводимых работниками территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Для сбора сведений обвиняемый использовал собственную сеть осведомителей среди местного населения. В частности, только за октябрь 2024 года в группу «слили» почти 30 «локаций», где сотрудники Коломыйского РТЦК и СП проводили мобилизационные мероприятия.

Таким образом, мужчина предупреждал военнообязанных, срывал процесс формирования военного резерва и препятствовал законной деятельности ВСУ (ч. 1 ст. 114-1 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до восьми лет.

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Ивано-Франковск Телеграм повестка обвинительный акт ТЦК мобилизация военнообязанный

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