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На Івано-Франківщині судитимуть адміністратора групи у Telegram, який повідомляв про місця роздачі повісток

09:59, 9 лютого 2025
Чоловік попереджав військовозобов’язаних, зривав процес формування військового резерву та перешкоджав законній діяльності ЗСУ.
На Івано-Франківщині судитимуть адміністратора групи у Telegram, який повідомляв про місця роздачі повісток
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На Прикарпатті судитимуть адміністратора групи у Telegram, який перешкоджав мобілізаційній роботі ТЦК. Про це повідомляє Івано-Франківська обласна прокуратура.

Встановлено, що у вересні 2023 року підозрюваний створив та надалі адміністрував тематичну групу в Telegram, де з метою залучення якомога більшої кількості учасників систематично публікував інформацію про заходи, які проводять працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Для збору відомостей обвинувачений використовував власну мережу інформаторів серед місцевого населення. Зокрема, лише упродовж жовтня 2024  року у групу «злили» майже 30 «локацій», де співробітники Коломийського РТЦК та СП проводили мобілізаційні заходи.

Таким чином, чоловік попереджав військовозобов’язаних, зривав процес формування військового резерву та перешкоджав законній діяльності ЗСУ (ч. 1 ст. 114-1 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

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Івано-Франківськ Телеграм повістка обвинувальний акт ТЦК мобілізація військовозобов'язаний

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