Управління інспекційної діяльності у Вінницькій області розповіло, як роботодавцю отримати компенсацію за працевлаштування безробітного.
Роботодавцю, який за направленням центру зайнятості працевлаштує громадянина у статусі зареєстрованого безробітного понад один місяць, компенсується 50% фактичних витрат на оплату праці, але не більше розміру мінімальної заробітної плати.
Дія програми поширюється на роботодавців, які працевлаштують:
Термін працевлаштування має складати не менше одного року.
Розмір компенсації становить 50 % фактичних витрат на оплату праці, але не може перевищувати розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законодавством на момент виплати (від 4000 грн до 8000 грн).
Загальна тривалість виплати компенсації становить 6 місяців протягом року.
Як отримати послугу
- особисто або уповноваженою особою роботодавця до центру зайнятості;
- за допомогою технічних засобів електронних комунікацій;
- через електронний кабінет роботодавця з накладенням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису.
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