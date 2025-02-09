Дональд Трамп заявив, що провів телефонну розмову з Путіним щодо припинення війни в Україні

Президент США наголосив, що має конкретний план, як закінчити війну.

Фото: AP

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Президент США Дональд Трамп заявив, що провів телефонну розмову з Путіним. Про це він сказав у інтерв’ю New York Post, перебуваючи на борту літака.

У матеріалі вказується, що Трамп хотів спробувати домовитися з Путіним про припинення війни РФ з Україною.

При цьому Трамп не розповів, коли відбулася їхня телефонна розмова. Також на запитання, скільки разів вони розмовляли телефоном. Трамп відповів: «Я краще не буду говорити».

Президент США вважає, що Путіна «дійсно турбують» вбивства на полі бою, вказує видання.

«Він хоче, щоб люди перестали вмирати», — цитує Трампа The New York Post.

Трирічна війна, за словами Трампа, «ніколи б не розпочалася», якби він був президентом у 2022 році.

Також президент США сказав, що у нього є конкретний план, як закінчити війну.

«Я сподіваюся, що це буде швидко. Щодня гинуть люди. Ця війна в Україні дуже погана. Я хочу покласти цьому край», —заявив президент США, цитує The New York Post.

Нагадаємо, раніше Трамп заявив про підготовку зустрічі з Путіним.

Також Трамп заявив, що планує наступного тижня зустрітися із Зеленським.

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