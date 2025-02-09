Зимова єПідтримка — Шмигаль пояснив, кому з українців доведеться повернути тисячу гривень

Отримати гроші можуть виключно ті, хто перебуває на території України.

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Прем'єр-міністр Денис Шмигаль роз’яснив, кому з українців доведеться повернути тисячу гривень «Зимової єПідтримки».

За словами очільника уряду, від моменту запуску програми майже 12 млн українців отримали допомогу від держави.

Він наголосив, що отримати гроші можуть виключно ті, хто перебуває на території України.

Так, спочатку громадяни зазначають у декларативний спосіб, що вони перебувають на території України, а потім проходять перевірку за реєстрами, геолокацією та іншими програмними способами.

Шмигаль запевнив, що за результатами аудиту будуть обов'язково встановлені неправомірні отримувачі виплат.

«Людей, які цим будуть зловживати, може бути мінімальна кількість. Але ми ці речі після цього прогадуємо, і такі люди, як уже було в попередні рази, будуть повертати кошти», - пояснив він в ефірі телемарафону.

Водночас прем'єр не пояснив, яким саме чином стягуватимуть ці гроші.

Раніше Денис Шмигаль повідомив, скільки громадян подали заявки на «Зимову єПідтримку» та як вони витратили гроші.

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