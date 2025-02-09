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Зимняя єПідтримка — Шмыгаль объяснил, кому из украинцев придется вернуть тысячу гривен

08:48, 9 февраля 2025
Получить деньги могут только те, кто находится на территории Украины.
Зимняя єПідтримка — Шмыгаль объяснил, кому из украинцев придется вернуть тысячу гривен
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Премьер-министр Денис Шмыгаль разъяснил, кому из украинцев придется вернуть тысячу гривен «Зимней єПідтримки».

По словам главы правительства, с момента запуска программы почти 12 млн. украинцев получили помощь от государства.

Он подчеркнул, что получить деньги могут исключительно находящиеся на территории Украины.

Так, сначала граждане отмечают декларативным способом, что они находятся на территории Украины, а затем проходят проверку по реестрам, геолокации и другим программным способам.

Шмыгаль заверил, что по результатам аудита обязательно будут установлены неправомерные получатели выплат.

«Людей, которые этим будут злоупотреблять, может быть минимальное количество. Но мы эти вещи после этого прогадываем, и такие люди, как уже было в прошлые разы, будут возвращать средства», - пояснил он в эфире телемарафона.

В то же время премьер не объяснил, каким образом будут взимать эти деньги.

Раніше Денис Шмыгаль сообщил, сколько граждан подали заявки на «Зимнюю єПідтримку» и как они потратили деньги.

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