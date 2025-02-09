Дональд Трамп заявил, что провел телефонный разговор с Путиным по поводу прекращения войны в Украине

Президент США подчеркнул, что у него есть конкретный план, как закончить войну.

Фото: AP

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Президент США Дональд Трамп заявил, что провел телефонный разговор с Путиным. Об этом он сказал в интервью New York Post, находясь на борту самолета.

В материале указывается, что Трамп хотел попытаться договориться с Путиным о прекращении войны РФ с Украиной.

При этом Трамп не рассказал, когда состоялся их телефонный разговор. Также на вопрос, сколько раз они разговаривали по телефону. Трамп ответил: «Я лучше не буду говорить».

Президент США считает, что Путина действительно беспокоят убийства на поле боя, указывает издание.

«Он хочет, чтобы люди перестали умирать», - цитирует Трампа The New York Post.

Трехлетняя война, по словам Трампа, «никогда бы не началась», будь он президентом в 2022 году.

Также президент США сказал, что у него есть конкретный план, как закончить войну.

«Я надеюсь, что это будет скоро. Каждый день гибнут люди. Эта война в Украине очень плохая. Я хочу положить конец этому», — заявил президент США, цитирует The New York Post.

Напомним, Трамп заявил о подготовке встречи с Путиным.

Также Трамп заявил, что планирует на следующей неделе встретиться с Зеленским.

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