Управление инспекционной деятельности в Винницкой области рассказало, как работодателю получить компенсацию за трудоустройство безработного.
Работодателю, который по направлению центра занятости трудоустроит гражданина в статусе зарегистрированного безработного более одного месяца, компенсируется 50% фактических затрат на оплату труда, но не больше размера минимальной заработной платы.
Действие программы распространяется на работодателей, трудоустроящих:
Срок трудоустройства должен составлять не менее одного года.
Размер компенсации составляет 50% фактических затрат на оплату труда, но не может превышать размер минимальной заработной платы, установленной законодательством на момент выплаты (от 4000 до 8000 грн).
Длительность выплаты компенсации составляет 6 месяцев в течение года.
Как получить услугу
- лично или уполномоченным лицом работодателя в центр занятости;
– с помощью технических средств электронных коммуникаций;
- через электронный кабинет работодателя с наложением электронной подписи, основанной на квалифицированном сертификате электронной подписи.
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