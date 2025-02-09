Работодателю, трудоустроившему гражданина в статусе зарегистрированного безработного более одного месяца, компенсируется 50% фактических затрат на оплату труда.

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Управление инспекционной деятельности в Винницкой области рассказало, как работодателю получить компенсацию за трудоустройство безработного.

Работодателю, который по направлению центра занятости трудоустроит гражданина в статусе зарегистрированного безработного более одного месяца, компенсируется 50% фактических затрат на оплату труда, но не больше размера минимальной заработной платы.

Действие программы распространяется на работодателей, трудоустроящих:

лиц с инвалидностью, не достигших пенсионного возраста;

участников боевых действий;

лиц, которым до наступления права на пенсию по возрасту осталось не больше пяти лет.

Срок трудоустройства должен составлять не менее одного года.

Размер компенсации составляет 50% фактических затрат на оплату труда, но не может превышать размер минимальной заработной платы, установленной законодательством на момент выплаты (от 4000 до 8000 грн).

Длительность выплаты компенсации составляет 6 месяцев в течение года.

Как получить услугу

- лично или уполномоченным лицом работодателя в центр занятости;

– с помощью технических средств электронных коммуникаций;

- через электронный кабинет работодателя с наложением электронной подписи, основанной на квалифицированном сертификате электронной подписи.

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