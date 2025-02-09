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У Запоріжжі судитимуть зловмисників, які викрали двох людей та вимагали 600 тисяч гривень

11:47, 9 лютого 2025
Учасники угрупування викрали двох місцевих жителів із метою змусити «повернути» 600 тисяч гривень неіснуючого боргу.
У Запоріжжі судитимуть зловмисників, які викрали двох людей та вимагали 600 тисяч гривень
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У Запоріжжі перед судом предстануть учасники угрупування, які викрали двох місцевих жителів із метою змусити «повернути» 600 тисяч гривень неіснуючого боргу. Про це повідомляє Запорізька обласна прокуратура.

Так, прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно 6-ти учасників організованої групи за фактом незаконного позбавлення волі, вимагання та відкритого викрадення чужого майна (ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 189, ч. 5 ст. 186 КК України).

За даними слідства, у липні 2024 року шестеро жителів Запоріжжя, об’єднавшись у злочинне угруповання, викрали двох громадян. Їх відвезли до будинку на околиці міста, де тримали в обмежених умовах та завдавали побої. За узгодженим планом це змусило б одного з потерпілих погодитись на передачу 600 тис. грн нібито в рахунок погашення боргу перед викрадачами.

«Частину грошей їм вдалось отримати через банківський переказ, щодо решти «боргу» – потерпілий, під погрозами застосування насильства, надав обіцянку сплачувати частинами. Не зупинившись на цьому, підозрювані проникли до його помешкання та заволоділи золотими прикрасами та іншими матеріальними цінностями», — розповіли в прокуратурі.

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