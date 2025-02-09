В Армія+ відкрився продаж квитків на романтичний «Потяг до тебе»

В Україні стартував продаж квитків на особливий маршрут Укрзалізниці – «Потяг до тебе», який створений для військових та їхніх рідних. Поїзд курсуватиме у Києві та Львові з 14 до 16 лютого, надаючи можливість провести час у затишній атмосфері. Про це повідомили в Міноборони.
Маршрут розрахований на дві години, а у купе будуть лише ті, хто подорожує разом — без сторонніх пасажирів. Натомість на пасажирів чекатимуть музика, чаювання та гра на двох.
Розклад рейсів:
Київ:
Львів:
Вартість квитків залежить від міста та дати:
Придбані квитки необхідно зберегти на телефон одразу після покупки.
За словами Катерини Черногоренко, заступниці міністра оборони з питань цифровізації, за півтора місяця програми «Армія+» військовослужбовці вже купили понад 6 200 квитків зі спеціального резерву Укрзалізниці. Вона подякувала перевізнику за підтримку ініціативи та створення унікальних пропозицій для захисників.
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