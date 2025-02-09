В Армія+ відкрився продаж квитків на романтичний «Потяг до тебе»

Укрзалізниця відкрила продаж квитків для військових та їхніх близьких.

Фото: mod.gov.ua

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В Україні стартував продаж квитків на особливий маршрут Укрзалізниці – «Потяг до тебе», який створений для військових та їхніх рідних. Поїзд курсуватиме у Києві та Львові з 14 до 16 лютого, надаючи можливість провести час у затишній атмосфері. Про це повідомили в Міноборони.

Маршрут розрахований на дві години, а у купе будуть лише ті, хто подорожує разом — без сторонніх пасажирів. Натомість на пасажирів чекатимуть музика, чаювання та гра на двох.

Розклад рейсів:

Київ:

14 лютого — 19:20

15-16 лютого — 15:15, 19:20

Львів:

14 лютого — 18:56

15-16 лютого — 16:11, 18:56

Вартість квитків залежить від міста та дати:

Київ — від 504 грн

Львів — від 334 грн

Придбані квитки необхідно зберегти на телефон одразу після покупки.

За словами Катерини Черногоренко, заступниці міністра оборони з питань цифровізації, за півтора місяця програми «Армія+» військовослужбовці вже купили понад 6 200 квитків зі спеціального резерву Укрзалізниці. Вона подякувала перевізнику за підтримку ініціативи та створення унікальних пропозицій для захисників.

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