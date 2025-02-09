Практика судів
  1. В Україні

В Армія+ відкрився продаж квитків на романтичний «Потяг до тебе»

10:35, 9 лютого 2025
Укрзалізниця відкрила продаж квитків для військових та їхніх близьких.
В Армія+ відкрився продаж квитків на романтичний «Потяг до тебе»
Фото: mod.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні стартував продаж квитків на особливий маршрут Укрзалізниці – «Потяг до тебе», який створений для військових та їхніх рідних. Поїзд курсуватиме у Києві та Львові з 14 до 16 лютого, надаючи можливість провести час у затишній атмосфері. Про це повідомили в Міноборони.

Маршрут розрахований на дві години, а у купе будуть лише ті, хто подорожує разом — без сторонніх пасажирів. Натомість на пасажирів чекатимуть музика, чаювання та гра на двох.

Розклад рейсів:

Київ:

  • 14 лютого — 19:20
  • 15-16 лютого — 15:15, 19:20

Львів:

  • 14 лютого — 18:56
  • 15-16 лютого — 16:11, 18:56

Вартість квитків залежить від міста та дати:

  • Київ — від 504 грн
  • Львів — від 334 грн

Придбані квитки необхідно зберегти на телефон одразу після покупки.

За словами Катерини Черногоренко, заступниці міністра оборони з питань цифровізації, за півтора місяця програми «Армія+» військовослужбовці вже купили понад 6 200 квитків зі спеціального резерву Укрзалізниці. Вона подякувала перевізнику за підтримку ініціативи та створення унікальних пропозицій для захисників.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

військові Міноборони Укрзалізниця Армія+

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
«Цінностей на 52 млн грн отримали, ВАКС виніс 16 обвинувальних вироків» – НАБУ у звітах про виконання програми за кошти США вказувало як показник кількість вироків Антикорсуду

Звітуючи за програмою, профінансованою США на 80,8 млн грн, НАБУ в якості показника виконання вказувало кількість винесених Вищим антикорупційним судом обвинувальних вироків

Верховний Суд поскаржився на Укрпошту – пошта вчасно не доставляла судові справи і навіть втрачала їх

Процес оптимізації відділень «Укрпошти» у 2023-2024 роках мав негативні наслідки для судової влади.

Припинення трудових відносин буде підставою для виселення зі службового житла – у ГНЕУ ВР описали ризики законопроекту Кабміну про скасування Житлового кодексу

Законопроект Кабміну про скасування Житлового кодексу також передбачає введення плати за користування службовим житлом і створення системи органів з управління житлом з невизначеним правовим статусом.

Вистачило лише на півроку — суддя несподівано звільнився з посади, хоча лише у липні став суддею

Звільнення судді за його власним бажанням відбулося у рекордні строки.

Конкурс в апеляційні суди завершиться не раніше 2026 року — Комітет Верховної Ради

Закрита зустріч ВККС та Комітету ВРУ з питань правової політики відбулася 4 лютого.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Богдан Моніч
    Богдан Моніч
    голова Ради суддів України, суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Світлана Владимиренко
    Світлана Владимиренко
    суддя Північного апеляційного господарського суду
  • Олександр Панасюк
    Олександр Панасюк
    суддя Вінницького апеляційного суду
  • Ольга Ткаченко
    Ольга Ткаченко
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду