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Міністра охорони здоров’я Британії звільнили після витоку його повідомлень у WhatsApp

10:53, 9 лютого 2025
Британський міністр втратив посаду через сексистські та расистські висловлювання.
Міністра охорони здоров’я Британії звільнили після витоку його повідомлень у WhatsApp
Фото: Local Government Chronicle
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Міністра охорони здоров'я Великої Британії Ендрю Гвінна звільнили після оприлюднення його образливих повідомлень у WhatsApp, де він висловлювався щодо виборців і колег. Також політику призупинили членство у Лейбористській партії.

Як повідомляє Mail on Sunday, журналісти отримали доступ до тисяч повідомлень у WhatsApp-групі, де Гвінн робив сексистські коментарі про заступницю прем’єр-міністра Анджелу Рейнер, расистські зауваження щодо депутатки Даян Ебботт, а також образливі висловлювання про єврейську спільноту.

Речник прем'єр-міністра Кіра Стармера заявив, що глава уряду «без вагань вживатиме заходів» проти посадовців, які не відповідають високим стандартам.

Колишній міністр вибачився за свої «неправильно оцінені» коментарі та зазначив, що розуміє рішення прем’єра і партії, хоч і шкодує про свою відставку.

Лейбористи відсторонили Гвінна на час розслідування, заявивши, що в разі підтвердження порушень будуть «вжиті швидкі заходи».

Тим часом консерватори розкритикували ситуацію, заявивши, що в Лейбористській партії є «гниль», яка потребує виправлення.

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МОЗ WhatsApp Велика Британія

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