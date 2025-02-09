В Кривом Роге произошел пожар в многоэтажке – спасатели эвакуировали 13 человек и спасли ребенка

В Кривом Роге огонь уничтожил квартиру в девятиэтажке.

Фото: ГСЧС України

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В Кривом Роге спасатели ликвидировали пожар в девятиэтажном жилом доме, который произошел ночью. В результате возгорания пострадали две женщины и мужчина, сообщает ГСЧС Украины.

Огонь вспыхнул в одной из квартир, охватив вещи домашнего обихода. Чрезвычайники оперативно эвакуировали 13 жителей дома, среди них - ребенка, которого удалось спасти.

Пожар полностью ликвидировали, причины возгорания устанавливаются.

Фото: ГСЧС України

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