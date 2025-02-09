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В автомобіля президента Сербії Вучича під час поїздки відвалилося колесо

13:35, 9 лютого 2025
Кортеж продовжив рух після інциденту.
В автомобіля президента Сербії Вучича під час поїздки відвалилося колесо
Фото з відкритих джерел
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В автомобіля президента Сербії Александара Вучича під час руху відвалилося колесо. Інцидент стався під час поїздки Вучича до села на кордоні з Румунією та Угорщиною в Воєводині, повідомляє APA.

Спочатку Вучич заявив, що колесо просто спустилося, однак згодом в адміністрації президента підтвердили, що інцидент був серйознішим. На відео, яке з'явилося в соцмережах, видно, як колесо відвалюється під час руху.

Після інциденту президента пересадили в інший автомобіль, і кортеж продовжив рух. Цей випадок є рідкісним для броньованих спецавтомобілів, призначених для перевезення високопосадовців.

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