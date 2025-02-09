В Одесі 72-річну матір загиблого військового побила працівниця медичного офісу

Місцева влада взяла справу під контроль.

Фото ілюстративне

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В Одесі 72-річна жінка, мати загиблого військового, повідомила про побиття з боку працівниці офісу організації, куди вона звернулася за медичним обслуговуванням. Мер Геннадій Труханов та директорка департаменту освіти Олена Буйневич пообіцяли взяти інцидент під особистий контроль.

За словами Буйневич, жінка працює в одеській школі. Під час візиту до офісу організації, де їй пообіцяли надати угоду на медичне обслуговування, виник конфлікт. Працівниця офісу відмовила жінці у доступі і після суперечки вдарила її в груди, що спричинило падіння постраждалої. Потім нападниця придавила її груди коліном, натягнула капюшон на голову і била по голові.

«Людина втікала звідти настільки швидко, наскільки їй дозволяв вік, прийшла на роботу. Їй стало зле. Викликали швидку, лікарі якої передали до правоохоронців інформацію», — розповіла Буйневич.

Вона також зазначила, що після інциденту почали надходити неприпустимі повідомлення від працівниці офісу, яка під виглядом благодійників просила телефон постраждалої.

Facebook / Олена Буйневич

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