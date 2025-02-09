У Мексиці автобус зіткнувся з вантажівкою та загорівся – загинули 41 людина

Автобус зіткнувся з вантажівкою і загорівся в Табаско.

Фото: CNN

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У штаті Табаско, Мексика, автобус, в якому перебувало 48 пасажирів, зіткнувся з вантажівкою. Після аварії на місці виникла пожежа, в результаті якої загинуло 41 особа, повідомляє CNN.

Згідно з інформацією, автобус зіткнувся з вантажівкою, що призвело до загибелі 38 пасажирів і двох водіїв автобуса, а також водія вантажівки. Після зіткнення автобус повністю згорів, залишивши лише металеву раму.

За словами джерел в службі безпеки штату, наразі знайдено 18 черепів, однак кількість зниклих осіб може бути значно більшою. Пошуково-рятувальні роботи тривають, повідомили в уряді штату Табаско.

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