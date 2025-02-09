Практика судів
  1. У світі

У Мексиці автобус зіткнувся з вантажівкою та загорівся – загинули 41 людина

13:53, 9 лютого 2025
Автобус зіткнувся з вантажівкою і загорівся в Табаско.
У Мексиці автобус зіткнувся з вантажівкою та загорівся – загинули 41 людина
Фото: CNN
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У штаті Табаско, Мексика, автобус, в якому перебувало 48 пасажирів, зіткнувся з вантажівкою. Після аварії на місці виникла пожежа, в результаті якої загинуло 41 особа, повідомляє CNN.

Згідно з інформацією, автобус зіткнувся з вантажівкою, що призвело до загибелі 38 пасажирів і двох водіїв автобуса, а також водія вантажівки. Після зіткнення автобус повністю згорів, залишивши лише металеву раму.

За словами джерел в службі безпеки штату, наразі знайдено 18 черепів, однак кількість зниклих осіб може бути значно більшою. Пошуково-рятувальні роботи тривають, повідомили в уряді штату Табаско.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

ДТП Мексика

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Громадська рада при Нацраді занепокоєна неможливістю бронювання окремих медіа і звернулася до Кабміну – Нацрада

У Нацраді, яка здійснює регулювання медіа, повідомили, що громадська рада завернулася до Кабміну, МКІП та профільного комітету стосовно проблем з бронюванням окремих медіа

Верховний Суд висловився щодо зміни формулювання обвинувачення у справі екс-народного депутата, екс-голови Рахункової палати Валерія Пацкана

Верховний Суд: Недоведеність одного статусу при доведеності іншого не виключає можливості зміни в формулюванні обвинувачення, визнаного судом доведеним, порівняно з формулюванням в обвинувальному акті, а питання, чи порушує права обвинуваченої особи зміна формулювання обвинувачення у вироку, залежить від того, яким чином це зачіпає право обвинуваченого на захист.

Кабмін зареєстрував законопроект про зміни до Виборчого кодексу та низки законів

Уряд пропонує внести зміни до низки норм Виборчого кодексу.

Нацполіція зможе забезпечувати привід і застосовувати заходи фізичного впливу до посадовців, які ігнорують засідання слідчих комісій Верховної Ради

Законопроект про привід Нацполіцією посадових та службових осіб на засідання слідчих комісій Верховної Ради рекомендовано до прийняття в цілому.

«Цінностей на 52 млн грн отримали, ВАКС виніс 16 обвинувальних вироків» – НАБУ у звітах про виконання програми за кошти США вказувало як показник кількість вироків Антикорсуду

Звітуючи за програмою, профінансованою США на 80,8 млн грн, НАБУ в якості показника виконання вказувало кількість винесених Вищим антикорупційним судом обвинувальних вироків

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Богдан Моніч
    Богдан Моніч
    голова Ради суддів України, суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Світлана Владимиренко
    Світлана Владимиренко
    суддя Північного апеляційного господарського суду
  • Олександр Панасюк
    Олександр Панасюк
    суддя Вінницького апеляційного суду
  • Ольга Ткаченко
    Ольга Ткаченко
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду