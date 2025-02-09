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Украинцам объяснили, что делать, если пенсия перестала поступать на банковскую карту

18:06, 9 февраля 2025
Пенсионерам сообщили алгоритм действий в случае прекращения начисления пенсионных выплат.
Украинцам объяснили, что делать, если пенсия перестала поступать на банковскую карту
Фото: 24tv.ua
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Главное управление Пенсионного фонда Украины в Запорожской области объяснило гражданам, что делать, если пенсионные средства перестали поступать на банковскую карту.

В ведомстве отметили, что в этом случае, прежде всего, необходимо выяснить в органах Пенсионного фонда Украины: производилось ли начисление пенсии в выплатном периоде? Для этого нужно обратиться в любой сервисный центр лично или через вебпортал электронных услуг по адресу, или позвонить по телефону «горячей линии» Главного управления Пенсионного фонда.

Согласно ст. 49 Закона № 1058 «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» по решению органов Пенсионного фонда Украины выплата пенсии может прекращаться: в случае назначения пенсии на основании документов, содержащих недостоверные сведения; на все время проживания пенсионера за границей, если иное не предусмотрено международным договором Украины, согласие на обязательность которого предоставлено Верховной Радой Украины; в случае смерти пенсионера.

«Если установлено, что начисление пенсии продолжается, необходимо обратиться в банк для выяснения оснований блокировки карты.

Вместе с тем, если суммы пенсии и денежной помощи получаются по доверенности более одного года или не было снятия средств со счета более 1 года, уполномоченный банк информирует об этом Пенсионный фонд Украины и выплата прекращается», - говорится в сообщении.

Также в ПФ добавили, что для возобновления получения пенсии получателю необходимо пройти процедуру идентификации лица через обращение в орган Пенсионного фонда Украины – физически или посредством назначенной заранее сессии видеоконференцсвязи.

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