В Харькове мужчина зарезал своего брата за то, что тот задел его автомобиль — суд назначил 13 лет за решеткой

Конфликт перерос в драку, в ходе которой обвиняемый ударил потерпевшего ножом в грудную клетку.

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В Харькове мужчина во время конфликта зарезал своего двоюродного брата. Его приговорили к 13 годам за решеткой. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

Так, прокуроры доказали вину ранее судимого гражданина Азербайджана, зарезавшего своего родственника. Установлено, что 5 сентября 2020 года обвиняемый встретился с потерпевшим, чтобы разрешить спор — при выезде с парковки двоюродный брат фигуранта задел его автомобиль.

Также на этой встрече присутствовали другие члены семьи и друзья. Впрочем, присутствие других лиц не помогло мирно разойтись — конфликт перерос в драку, в ходе которой обвиняемый ударил ножом, который имел при себе, пострадавшего в грудную клетку. От полученных ранений он скончался в больнице.

В ходе судебного разбирательства обвиняемый свою вину не признал, заявил, что кто-то из присутствующих брызнул ему в лицо из перечного баллончика. При себе якобы нож не имел, и свидетели его оговаривают, а кто ранил потерпевшего, сказать не может.

Несмотря на непризнание мужчиной вины, прокуроры предоставили достаточно доказательств для вынесения обвинительного приговора Червонозаводским районным судом г. Харькова.

Суд признал виновным 32-летнего мужчину в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УК Украины). Ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы.

В настоящее время длится срок на апелляционное обжалование.

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