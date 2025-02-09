Украина разрабатывает лазерное оружие для уничтожения российских беспилотников

ВСУ скоро смогут использовать лазерное оружие для уничтожения вражеских дронов – Вадим Сухаревский.

Фото: censor.net

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Командующий Сил беспилотных систем ВСУ Вадим Сухаревский сообщил, что украинские силы обороны вскоре смогут использовать лазерное оружие для уничтожения российских беспилотников.

В интервью PRESSING полковник рассказал, что украинские специалисты разработали собственное лазерное оружие всего за несколько месяцев. Сейчас продолжаются его испытания. Лазер способен прожигать металл и эффективно сбивать цели, в частности «шахеды» и разведывательные дроны противника.

«Я сопровождаю этот проект для того, чтобы с помощью технологических решений мы могли эффективно сбивать «шахэды», разведывательные дроны противника, обеспечивать оборону стратегических объектов и мест [проживания] нашего населения», - отметил Сухаревский.

Командующий уверен, что скоро лазерное оружие сможет соревноваться по эффективности с мобильными огневыми группами, которые используют пулеметы для борьбы с воздушными целями.

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