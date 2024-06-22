Перше видання «Гаррі Поттера» продали з аукціону за 53 000 євро

Книгу «Гаррі Поттер та філософський камінь» надрукували у 1997 році.

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Цього тижня в Единбурзі відбувся аукціон, де продали Перше видання Гаррі Поттера. Рідкісна книга в твердій палітурці з суперобкладинкою пішла з молотка за 45 201 фунт стерлінгів (близько 53 500 євро), передає Bild.

Для колекціонерів особливо цінним є те, що в книзі є кілька помилок. Наприклад, в одному місці написано «філосфський» (Philospher), а на сторінці 53 фраза «одна чарівна паличка» повторюється двічі.

Зазначається, що 1997 року лондонське видавництво Bloomsbury надрукувало «Гаррі Поттер та філософський камінь» невеликим тиражем у 500 штук. Лише потім він став світовим бестселером. Близько 300 екземплярів першого видання зберігаються в бібліотеках, лише 200 були відпущені в роздріб.

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