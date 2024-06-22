Трагедія на Київщині: у ставку втопився 2-річний хлопчик

Дитина самостійно вийшла з подвір'я та пішла гратися до ставка, де впала з берегу у водойму.

У суботу, 22 червня в селі Мархалівка Фастівського району Київської області у ставку втопився 2-річний хлопчик. Про це повідомила пресслужба поліції Київської області.

Правоохоронці зазначили, що дитина самостійно вийшла з подвір'я та пішла гратися до ставка, де впала з берегу у водойму.

З води хлопчика витягнув місцевий житель, який проходив повз.

Наразі слідчі дії тривають.

Раніше ми писали, що на Одещині у Болградському районі у водоймі втопився 7-річний хлопчик.

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