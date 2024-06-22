Трагедия в Киевской области: в ставку утонул 2-летний мальчик

Ребенок самостоятельно вышел со двора и пошел играть к ставку, где упал с берега в водоем.

В субботу, 22 июня, в селе Мархаловка Фастовского района Киевской области в ставку утонул 2-летний мальчик. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области.

Правоохранители отметили, что ребенок самостоятельно вышел со двора и пошел играть в пруд, где упал с берега в водоем.

Из воды мальчика вытащил мимо проходящий местный житель.

Следственные действия продолжаются.

Ранее сообщалось, что в Одесской области в Болградском районе в водоеме утонул 7-летний мальчик.

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