Первое издание «Гарри Поттера» продали с аукциона за 53 000 евро

Книгу «Гарри Поттер и философский камень» напечатали в 1997 году.

Фото: Bild

На этой неделе в Эдинбурге состоялся аукцион, где продали Первое издание «Гарри Поттера». Редкая книга в твердом переплете с суперобложкой ушла с молотка за 45 201 фунт стерлингов (около 53 500 евро), передает Bild.

Для коллекционеров особенно ценно то, что в книге есть несколько ошибок. Например, в одном месте написано «филосфский» (Philospher), а на странице 53 фраза «одна волшебная палочка» повторяется дважды.

Отмечается, что в 1997 году лондонское издательство Bloomsbury напечатало «Гарри Поттер и философский камень» небольшим тиражом в 500 штук. Лишь потом он стал мировым бестселлером. Около 300 экземпляров первого издания хранятся в библиотеках, лишь 200 были отпущены в розницу.

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