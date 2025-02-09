Редкое первое издание «Гарри Поттера» продали на аукционе за $22 тысячи

Экземпляр «Гарри Поттера и философского камня» 1997 года с библиотечными метками продан на аукционе в Пейнтоне.

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Экземпляр дебютного романа Джоан Роулинг о Гарри Поттере, который стал частью мирового литературного наследия, был продан за 18 000 фунтов (около $22 тысяч) на аукционе NLB Auctions в Пейнтоне, Девон. Книга была одной из первых 500 напечатанных в 1997 году. Об этом сообщает Bloomberg.

Это первое издание содержит характерную орфографическую ошибку на задней обложке - «Philosopher's», а также два упоминания «1 wand» на странице 53 в списке оборудования. Ожидаемая цена на аукционе колебалась между 20 000 и 30 000 фунтов стерлингов, но она была продана за 18 000 фунтов.

Аукционисты описали этот экземпляр как «хороший пример редкого первого выпуска», имеющий некоторые признаки износа. Книга также содержит библиотечный штамп и следы предыдущего пользования, что подтверждает ее статус как части библиотечной коллекции.

Другой ранний экземпляр романа в мягкой обложке был продан за 1300 фунтов, несмотря на повреждения на корешке и обложке. Оригинальное издание стало частью культовой серии, которая включает семь книг, которые позже были экранизированы в популярные блокбастеры.

Напомним, что первое издание «Гарри Поттера и философского камня» было продано на аукционе за 45 201 фунтов в июне 2024 года, а нетронутый экземпляр первого выпуска установил рекорд, продавшись за 69 000 фунтов в марте 2022 года.

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