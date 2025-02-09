У Києві не підвищували тариф на холодну воду — суми у платіжках виросли через технічний збій

Платіжки за воду виросли у чотири рази — Київводоканал заявляє про збій в системі.

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У мережі 9 лютого почала з'являтись інформація про те, що Київводоканал нібито підняв тарифи на послуги водопостачання та водовідведення у 4 рази.

У платіжках за січень відображається тариф на холодну воду 121,54 грн, тоді як раніше послуга коштувала 30,38 грн.

У КМДА наголосили, що у столиці тарифи на холодну воду не підвищували.

Невідповідності у нарахуваннях за січень виникли через технічний збій з обробкою інформації у платіжних системах.

У білінговій системі Київводоканалу нарахування відображаються вірно.

Тарифи на послуги централізованого водопостачання та водовідведення лишаються на рівні 24 лютого 2022 року.

«Радимо споживачам сьогодні не здійснювати платіжних операцій, поки проблему не буде виправлено», — наголосили у пресслужбі Київводоканалу.

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