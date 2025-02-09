Ученые из Швейцарии отслеживают популяции животных с помощью искусственного интеллекта

Исследователи используют микрофон с искусственным интеллектом, чтобы отслеживать популяции разных животных.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Ученые из Швейцарского федерального технологического института в Лозанне применяют микрофон с искусственным интеллектом для мониторинга популяций разных животных. Об этом сообщает Swissinnfo.

Микрофон автоматически записывает звуки животных на больших площадях и анализирует их с помощью искусственного интеллекта.

Исследователи указывают, что микрофон позволяет идентифицировать виды животных, отслеживать изменения в экосистемах и принимать решения на основе данных по проблемам окружающей среды и сохранению природы.

Микрофоны отфильтровывают фоновый шум. Алгоритмы распознают звуки, издающие определенные виды животных, и эта информация отображается в приложении.

Теперь эту технологию можно применить к большому количеству других видов животных. Помимо волков, микрофон также способен распознавать птиц и земноводных и следить за их популяциями.

В будущем появится возможность одновременно наблюдать за разными видами животных в разных средах обитания.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.