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Ученые из Швейцарии отслеживают популяции животных с помощью искусственного интеллекта

15:05, 9 февраля 2025
Исследователи используют микрофон с искусственным интеллектом, чтобы отслеживать популяции разных животных.
Ученые из Швейцарии отслеживают популяции животных с помощью искусственного интеллекта
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Ученые из Швейцарского федерального технологического института в Лозанне применяют микрофон с искусственным интеллектом для мониторинга популяций разных животных. Об этом сообщает Swissinnfo.

Микрофон автоматически записывает звуки животных на больших площадях и анализирует их с помощью искусственного интеллекта.

Исследователи указывают, что микрофон позволяет идентифицировать виды животных, отслеживать изменения в экосистемах и принимать решения на основе данных по проблемам окружающей среды и сохранению природы.

Микрофоны отфильтровывают фоновый шум. Алгоритмы распознают звуки, издающие определенные виды животных, и эта информация отображается в приложении.

Теперь эту технологию можно применить к большому количеству других видов животных. Помимо волков, микрофон также способен распознавать птиц и земноводных и следить за их популяциями.

В будущем появится возможность одновременно наблюдать за разными видами животных в разных средах обитания.

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искусственный интеллект технологии животные Швейцария ИИ наука

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