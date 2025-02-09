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Экс-президент Франции Николя Саркози подаст жалобу в ЕСПЧ после приговора по делу «прослушек»

15:23, 9 февраля 2025
Николя Саркози заявил, что до конца месяца подаст жалобу в ЕСПЧ.
Экс-президент Франции Николя Саркози подаст жалобу в ЕСПЧ после приговора по делу «прослушек»
Фото: iPress.ua
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Бывший президент Франции Николя Саркози, который недавно начал отбывать наказание с электронным браслетом в рамках дела, известного как «дело прослушек», объявил о намерении подать жалобу в Европейский суд по правам человека. Об этом сообщает BFMTV.

Саркози подтвердил, что уже начал исполнение приговора и планирует обжаловать решение французского правосудия. В своем заявлении в Twitter (теперь X) он отметил, что обратится в ЕСПЧ с просьбой определить, был ли он несправедливо наказан. По его словам, жалоба будет подана до конца месяца.

«Я сформировал обращение в Европейский суд по правам человека, который определит, был ли я пострадавшим от несправедливости - как я считаю, и этим определит все соответствующие последствия. Жалоба будет подана до конца месяца», - заявил Николя Саркози.

Экс-президент также сообщил, что временно прекращает свою публичную деятельность в роли бывшего президента и отказывается от комментариев в СМИ, за исключением этого сообщения. Однако он подчеркнул, что продолжит заниматься той профессиональной деятельностью, на которую имеет право по закону.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», бывшего президента Франции Николя Саркози обязали носить электронный браслет в рамках исполнения приговора по так называемому «делу о прослушке». Саркози является фигурантом еще нескольких уголовных дел, в частности относительно вероятного незаконного финансирования его президентской кампании 2007 года из ливийских источников, а также дела Bygmalion, связанного с превышением расходов во время выборов 2012 года. В последнем он был признан виновным в 2021 году и приговорен к одному году заключения с возможностью отбывания наказания дома под электронным наблюдением.

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суд ЕСПЧ Франция

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