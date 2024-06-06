Рада прийняла закон про реформу дошкільної освіти: що зміниться

Згідно з документом, будуть нові вимоги до освітнього простору для дітей та освітян та декілька типів дитячих садочків.

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Верховна Рада у четвер, 6 червня, прийняла закон № 8030, який дає старт глобальній реформі дошкільної освіти. Про це повідомила народний депутат Ірина Геращенко.

За проголосували 299 нардепів.

Документом пропонується:

розширити можливості та гарантії для дошкільної освіти усіх дітей дошкільного віку з урахуванням потреб, здібностей та вибору індивідуальних освітніх траєкторій, у тому числі для дітей з особливими освітніми потребами, дітей ВПО;

запровадити дерегуляцію та демократизацію в системі освіти;

передбачити систему економічних гарантій розвитку закладів дошкільної освіти;

врахувати потенціал закладів, у тому числі приватних;

створити мотивацію для інвестування в дошкільну освіту;

стимулювати забезпечення цивільного захисту у сфері дошкільної освіти тощо.

Ініціатор закону, голова підкомітету з питань раннього розвитку та дошкільної освіти Володимир Воронов зазначив, що однією з ключових ідей законопроєкту 8030 є запровадження дієвих механізмів для освітнього розвитку дитини від самого народження.

"Ми врахували найкращий вітчизняний і світовий досвід, сучасні виклики та тенденції, а також євроінтеграційні процес", – пояснив Воронов.

Він додав, що цих змін вже понад 20 років чекали батьки, педагоги, вихователі.

Закон передбачає:

різні форми здобуття дошкільної освіти

різноманіття типів дитячих садочків

нові вимоги до освітнього простору для дітей та освітян

реальну дерегуляцію в системі освіти

систему економічних гарантій розвитку закладів дошкільної освіти

Володимир Воронов аголосив, що така реформа забезпечить у майбутньому економічне зростання суспільства та сталий розвиток держави.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, як в Україні планують реформувати дошкільну освіту.

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