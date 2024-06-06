Рада прийняла закон про реформу дошкільної освіти: що зміниться

Верховна Рада у четвер, 6 червня, прийняла закон № 8030, який дає старт глобальній реформі дошкільної освіти. Про це повідомила народний депутат Ірина Геращенко.
За проголосували 299 нардепів.
Документом пропонується:
Ініціатор закону, голова підкомітету з питань раннього розвитку та дошкільної освіти Володимир Воронов зазначив, що однією з ключових ідей законопроєкту 8030 є запровадження дієвих механізмів для освітнього розвитку дитини від самого народження.
"Ми врахували найкращий вітчизняний і світовий досвід, сучасні виклики та тенденції, а також євроінтеграційні процес", – пояснив Воронов.
Він додав, що цих змін вже понад 20 років чекали батьки, педагоги, вихователі.
Закон передбачає:
Володимир Воронов аголосив, що така реформа забезпечить у майбутньому економічне зростання суспільства та сталий розвиток держави.
Раніше «Судово-юридична газета» писала, як в Україні планують реформувати дошкільну освіту.
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