Понад 1500 вакансій: у КП «Київпастранс» повідомили про значний дефіцит працівників

У КП «Київпастранс» дефіцит працівників наближається до позначки 30%.

Фото: kpt.kyiv.ua

Як відомо, що у Київському метрополітені поскаржилися на брак кадрів, який виник через мобілізацію і міграцію. Згодом комунальна корпорація «Київавтодор» повідомила, що нестача фахівців на окремих підприємствах дорожньої галузі столиці сягає 28-30%

У свою чергу у комунальному підприємстві «Київпастранс» повідомили, що наразі відсоток нестачі кадрів сягає 27%.

Зазначається, що наразі виник гострий дефіцит фахівців робітничих професій, зокрема потребуються слюсарі з ремонту рухомого складу та з ремонту колісних транспортних засобів. Окрема потреба є у водіях автотранспортних засобів категорії «Д» та «ДЕ» (перевезення пасажирів громадського транспорту).

Також у підприємстві наголошують, що для водіїв пасажирського транспорту досвід роботи за професією відповідно категорії «Д» та «ДЕ» має становити від 2 років.

Нині в підприємстві є понад 1500 вакансій за різними напрямками, зокрема:

контролер пасажирського транспорту

електрогазозварник

механік автомобільної колони

майстер з щоденного технічного обслуговування

токар

акумуляторник

монтер колії

механізатори

машиніст автовишки та автогідропідіймача

електромонтер контактної мережі (4, 5,6 розряд)

електромонтер з випробувань та вимірювань (5 розряд)

«Щодо більш детальної інформації стосовно працевлаштування звертайтеся за телефоном: (044) 254 65 30», - повідомили у КП.

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