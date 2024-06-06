Более 1500 вакансий: в КП «Киевпасстранс» сообщили о значительном дефиците работников

В КП «Киевпасстранс» дефицит работников приближается к отметке 30%.

Фото: kpt.kyiv.ua

Как известно, в Киевском метрополитене пожаловались на нехватку кадров, возникшую из-за мобилизации и миграции. Позже коммунальная корпорация «Киевавтодор» сообщила, что недостаток специалистов на отдельных предприятиях дорожной отрасли столицы достигает 28-30%.

В свою очередь в коммунальном предприятии «Киевпасстранс» сообщили, что в настоящее время процент нехватки кадров достигает 27%.

Отмечается, что возник острый дефицит специалистов рабочих профессий, в частности нуждаются слесари по ремонту подвижного состава и по ремонту колесных транспортных средств. Отдельная потребность есть в водителях автотранспортных средств категории «Д» и «ДЭ» (перевозка пассажиров общественного транспорта).

Также в предприятии отмечают, что для водителей пассажирского транспорта опыт работы по профессии в соответствии с категориями «Д» и «ДЭ» должен составлять от 2 лет.

В настоящее время в предприятии есть более 1500 вакансий по разным направлениям, в частности:

контроллер пассажирского транспорта

электрогазосварщик

механик автомобильной колонны

мастер по ежедневному техническому обслуживанию

токарь

аккумуляторщик

монтер пути

механизаторы

машинист автовышки и автогидроподъемника

электромонтер контактной сети (4, 5,6 разряд)

электромонтер по испытаниям и измерениям (5 разряд)

«По более подробной информации о трудоустройстве обращайтесь по телефону: (044) 254 65 30», - сообщили в КП.

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