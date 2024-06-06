Google Maps теперь будет сохраняет историю местоположения не в облаке, а на устройствах пользователей

Теперь вместо того, чтобы привязывать всю эту информацию к аккаунту Google, компания будет привязывать ее к устройствам.

Google Maps изменит способ обработки данных о местоположении пользователей. Об этом сообщает The Verge.

Так, вместо того чтобы создавать резервные копии данных в облаке, Google будет сохранять их локально на устройствах пользователей.

Изменения вступят в силу с 1 декабря этого года. До сих пор пользователи могут сохранить информацию о своих путешествиях из облака.

Как известно, хронология – это функция, отслеживающая перемещение пользователей на основе местоположения смартфона.

Теперь вместо того, чтобы привязывать всю эту информацию к аккаунту Google, компания будет привязывать ее к устройствам. Впервые Google объявил об изменении в декабре 2023 года в рамках работы над усилением конфиденциальности.

Ранее компания начала удалять из хронологии такие места, как абортарии, приюты для жертв домашнего насилия, центры похудения и другие подобные места из истории местоположений и обновленных карт, чтобы предотвратить доступ органов власти к этой информации.

Google перед удалением истории попытается сохранить ее на устройстве, если вы не включите соответствующую настройку, чтобы этого не произошло. А после этого компания удалит все данные, которые старше этого периода.

В настройках Google Maps также появляются функции, как долго история будет сохраняться на устройстве – 3, 18 и 36 месяцев или пока вы не удалите ее самостоятельно.

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