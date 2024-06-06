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Google Maps відтепер зберігатиме історію місцезнаходження не в хмарі, а на пристроях користувачів

18:20, 6 червня 2024
Тепер замість того, щоб прив’язувати всю цю інформацію до облікового запису Google, компанія прив’язуватиме її до пристроїв.
Google Maps відтепер зберігатиме історію місцезнаходження не в хмарі, а на пристроях користувачів
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Google Maps змінить спосіб обробки даних про місцезнаходження користувачів. Про це повідомляє The Verge.

Так, замість того, щоб створювати резервні копії даних у хмарі, Google зберігатиме їх локально на пристроях користувачів.

Зміни набудуть чинності з 1 грудня цього року. До цього часу користувачі можуть зберегти інформацію про свої подорожі з хмари.

Як відомо, хронологія – це функція, яка відстежує переміщення користувачів на основі місцезнаходження смартфона.

Тепер замість того, щоб прив’язувати всю цю інформацію до облікового запису Google, компанія прив’язуватиме її до пристроїв. Вперше Google оголосив про цю зміну в грудні 2023 року в межах роботи над посиленням конфіденційності.

Раніше компанія почала видаляти з хронології такі місця, як абортарії, притулки для жертв домашнього насильства, центри схуднення та інші подібні місця з історії місцезнаходжень та оновлених карт, щоб запобігти доступу органів влади до цієї інформації.

Google перед видаленням історії спробує зберегти її на вашому пристрої, якщо ви не ввімкнете відповідне налаштування, щоб цього не сталося. А після цього компанія видалить всі дані, які є старішими за цей період.

У налаштуваннях Google Maps також з’являться функції, як довго історія зберігатиметься на пристрої – 3, 18 та 36 місяців або поки ви не видалите її самостійно.

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