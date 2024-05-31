У Києві слідом за метрополітеном на значний брак кадрів поскаржилися підприємства дорожньої галузі

Як відомо, у Київському метрополітені поскаржилися на брак кадрів, який виник через мобілізацію і міграцію.
У свою чергу Комунальна корпорація «Київавтодор» повідомила, що нестача фахівців на окремих підприємствах дорожньої галузі столиці сягає 28-30%
Так, КП ШЕУ Голосіївського району має нестачу фахівців на рівні 30%, КП ШЕУ Дніпровського району – 28%, КП ШЕУ Солом’янського району – 18%.
«Наразі в лавах ЗСУ перебувають орієнтовно 17% дорожників від числа військовозобовʼязаних, і їхня кількість постійно збільшується», - сказано у повідомленні.
Найбільша потреба в кадрах спостерігається за такими професіями:
- водій автотранспортних засобів;
- тракторист;
- асфальтобетонник;
- машиніст;
- дорожній робітник;
- електрогазозварник;
- слюсар-електрик;
- маляр-штукатур;
- механік;
- економіст;
- юрисконсульт;
- інженер з охорони навколишнього середовища;
«Надсилати резюме необхідно на електронну пошту: [email protected]», - додали у відомстві.
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