У Києві слідом за метрополітеном на значний брак кадрів поскаржилися підприємства дорожньої галузі

Нестача фахівців на окремих підприємствах дорожньої галузі столиці сягає до 30%.

Як відомо, у Київському метрополітені поскаржилися на брак кадрів, який виник через мобілізацію і міграцію.

У свою чергу Комунальна корпорація «Київавтодор» повідомила, що нестача фахівців на окремих підприємствах дорожньої галузі столиці сягає 28-30%

Так, КП ШЕУ Голосіївського району має нестачу фахівців на рівні 30%, КП ШЕУ Дніпровського району – 28%, КП ШЕУ Солом’янського району – 18%.

«Наразі в лавах ЗСУ перебувають орієнтовно 17% дорожників від числа військовозобовʼязаних, і їхня кількість постійно збільшується», - сказано у повідомленні.

Найбільша потреба в кадрах спостерігається за такими професіями:

- водій автотранспортних засобів;

- тракторист;

- асфальтобетонник;

- машиніст;

- дорожній робітник;

- електрогазозварник;

- слюсар-електрик;

- маляр-штукатур;

- механік;

- економіст;

- юрисконсульт;

- інженер з охорони навколишнього середовища;

«Надсилати резюме необхідно на електронну пошту: [email protected]», - додали у відомстві.