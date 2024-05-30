У Київському метрополітені поскаржилися на брак кадрів, який виник через мобілізацію і міграцію

Через брак кадрів, який виник, зокрема, через мобілізацію, специфіку роботи та міграцію, доводиться збільшувати інтервал руху поїздів.

Джерело фото: kyivcity.gov.ua

Київський метрополітен через гострий дефіцит фахівців робітничих професій, що виник, зокрема, через міграцію, специфіку професій і мобілізаційну роботу, змушений збільшувати інтервали між поїздами.

Метрополітену бракує кадрів: машиністів електропоїздів – 83 вакансії, електромеханіків – 48, токарів і слюсарів за відповідними напрямами – 161.

«Причиною збільшення кількості вакансій є частково вимушена міграція, специфіка професій і мобілізаційна робота у зв’язку з воєнним станом. Зокрема, близько 7% метрополітенівців нині перебувають у лавах ЗСУ, і їхня кількість постійно збільшується», - пояснюють у метрополітені.

Там уточнили, що «Київський метрополітен» постійно проводить посилену кадрову роботу із залучення фахівців. Зокрема, співпрацює із закладами профільної освіти та міським центром зайнятості. Але метрополітен є вузькопрофільним підприємством, і підготовка та адаптація деяких професій потребує довготривалого спеціального навчання. Так, машиніст електропоїзда, до моменту його самостійної роботи на лінії, навчається більше 12 місяців.

Інтервали руху між поїздами збільшать орієнтовно на одну хвилину в «міжпік» та на 45 секунд у «пікові» години.

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