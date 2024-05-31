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«Пролетів» перехрестя на червоний сигнал світлофора: у Києві покарали водія Porsche, відео

12:13, 31 травня 2024
У столиці притягнули до відповідальності порушників ПДР.
«Пролетів» перехрестя на червоний сигнал світлофора: у Києві покарали водія Porsche, відео
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У Києві покарали водія автомобіля Porsche, який проїхав перехрестя на червоний сигнал світлофора.

Як повідомила патрульна поліція Києва, правоохоронці зупинили транспортний засіб та винесли на порушника постанову за ч. 2 ст. 122 (Проїзд на заборонний сигнал світлофора) КУпАП.

У поліції нагадали, що згідно з п. 8.7.3 ПДР України, червоний сигнал світлофора, зокрема миготливий, або два червоні миготливі сигнали — забороняють рух.

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