«Пролетел» перекресток на красный сигнал светофора: в Киеве наказали водителя Porsche, видео

В столице привлекли к ответственности нарушителей ПДД.

В Киеве наказали водителя автомобиля Porsche, проехавшего перекресток на красный сигнал светофора.

Как сообщила патрульная полиция Киева, правоохранители остановили транспортное средство и вынесли на нарушителя постановление по ч. 2 ст. 122 (Проезд на запрещающий сигнал светофора) КУоАП.

В полиции напомнили, что согласно п. 8.7.3 ПДД Украины, красный сигнал светофора, в том числе мигающий, или два красных мигающих сигнала — запрещают движение.

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