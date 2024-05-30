На рассмотрении ЕСПЧ находится более 8 тысяч дел против Украины – судья ЕСПЧ

Жалобы украинцев достаточно типичны, они касаются тех же системных проблем, которые не решаются десятилетиями, отмечает судья ЕСПЧ.

На рассмотрении ЕСПЧ находится более 8 тысяч дел против Украины. Об этом в интервью «Укринформ» рассказал судья ЕСПЧ от Украины Николай Гнатовский.

По его словам, в первые месяцы после начала широкомасштабного вторжения количество заявлений упало почти вдвое, но постепенно уровень поступления новых заявлений возобновился и теперь достиг примерно 80 процентов по сравнению с тем, что было до 24 февраля 2022 года.

В целом, отмечает судья, жалобы граждан Украины достаточно типичны, они касаются тех же системных проблем, которые не решаются десятилетиями.

«Это, кстати, влияет на то, как ЕСПЧ работает с украинскими делами. Сравнительно небольшое количество дел, поданных против Украины, рассматривается палатами из семи судей, потому что такой формат в настоящее время применяется судом только для дел, в которых поставлены действительно сложные правовые проблемы или особенно важны для национальной правовой системы. Подавляющее большинство украинских дел принципиально новых проблем не содержат, а потому решаются комитетами из трех судей, которые применяют устоявшуюся практику Суда по хорошо известным для него вопросам», - рассказал Николай Гнатовский.

Он отмечает, что есть, например, большая системная проблема условий содержания под стражей и условий в пенитенциарных учреждениях. Многие заявления на эту тему поступали и поступали, их количество увеличивается.

«В Украине остаются проблемы, связанные с продолжительностью судебного производства, как по гражданским, так и по уголовным делам. Есть проблемы с продолжительностью содержания под стражей, с надлежащим обоснованием решения о взятии и о продлении содержания под стражей и т.д.», - рассказывает судья.

Кроме того, по его словам, уже традиционными остаются жалобы, связанные с неэффективностью расследования по делам, где речь идет о потенциальном нарушении или праве на жизнь, или запрете пыток и других видов ненадлежащего обращения с лицом, даже если их количество несколько снизилось в последнее время.

Также поступает достаточно много заявлений, связанных с аннулированием права собственности, когда определенный объект был продан или приватизирован, а впоследствии появляется кто-то и говорит, что право собственности приобретено с нарушением закона, и это все аннулируется после многих лет мирного и успешное пользование этой собственностью.

Остается немало дел, которые связаны с отсутствием надлежащего доступа в суд.

«Они разноплановые. В частности, может возникнуть проблема, когда создаются препятствия для апелляционного обжалования решений. Или может быть проблема, пусть и не такая уж распространенная, когда суды разных специализаций – скажем, административной, хозяйственной, гражданской – не могут определиться, к какому из них лицо должно обращаться для рассмотрения его исковых требований», - рассказал судья ЕСПЧ.

Есть дела, связанные непосредственно с войной. Их с начала широкомасштабного вторжения не такое огромное количество, как можно было прогнозировать, но они уже составляют существенное количество, подчеркнул Николай Гнатовский.

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