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Боди-камеры на таможне: пилотный проект планируют расширить на другие пункты пропуска

16:37, 30 мая 2024
В ГТС заявили, что пилотный проект по использованию таможенниками боди-камер уже доказал свою эффективность
Боди-камеры на таможне: пилотный проект планируют расширить на другие пункты пропуска
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В среду, 29 мая, состоялась встреча представителей Государственной таможенной службы Украины с Консультативной миссией Европейского Союза по реформированию сектора гражданской безопасности Украины для определения приоритетов дальнейшего сотрудничества. Об этом сообщила пресс-служба ГТС.

В ходе встречи обсудили масштабирование проекта по применению таможенниками в работе индивидуальных портативных видеокамер, расширение полномочий таможенных органов за счет получения статуса правоохранительного органа, а также вопросы лояльной корпоративной культуры – внедрение гендерной политики и недискриминации.

Глава Гостаможслужбы Сергей Звягинцев выразил благодарность всем представителям Миссии в Украине, отметив, что работа в условиях войны сложная и непредсказуемая, впрочем, это уникальный опыт партнерства, построенный на доверии и общих ценностях.

«Мы продолжаем приближать нашу деятельность к проводимой в ЕС, соблюдая принципы прозрачности и контролируемости. Наш совместный пилотный проект по использованию таможенниками боди-камер является одним из элементов такой работы и уже доказал свою эффективность. Результаты этой инициативы мы можем не только наблюдать, но и измерять количественно, поэтому считаем, что проект должен быть продолжен и расширен. Продолжается совместная работа по направлениям налогообложения, борьбе с контрабандой, гармонизации таможенного законодательства с таможенной политикой ЕС, в том числе и в отношении предоставления таможне статуса правоохранительного органа. И ваша поддержка свидетельствует, что мы на верном пути готовы стать частью европейского сообщества», - отметил Сергей Звягинцев.

Представители Гостаможслужбы подробно проинформировали членов Миссии о ходе выполнения программ и высказали предложения по усовершенствованию отдельных аспектов совместной работы.

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