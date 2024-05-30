Бодікамери на митниці: пілотний проект планують розширити на інші пункти пропуску

У ДМС заявили, що пілотний проект з використання митниками бодікамер вже довів свою ефективність.

У середу, 29 травня, відбулася зустріч представників Державної митної служби України з Консультативною місією Європейського Союзу з реформування сектору цивільної безпеки України для окреслення пріоритетів подальшої співпраці. Про це повідомила пресслужба ДМС.

Під час зустрічі обговорили масштабування проекту із застосування митниками в роботі індивідуальних портативних відеокамер, розширення повноважень митних органів за рахунок отримання статусу правоохоронного органу, а також питання лояльної корпоративної культури - впровадження гендерної політики та недискримінації.

Очільник Держмитслужби Сергій Звягінцев висловив подяку всім представникам Місії в Україні, зазначивши, що робота в умовах війни складна та непередбачувана, утім це унікальний досвід партнерства, побудований на довірі та спільних цінностях.

«Ми продовжуємо наближувати нашу діяльність до тієї, що провадиться в ЄС, дотримуючись принципів прозорості і контрольованості. Наш спільний пілотний проект з використання митниками бодікамер є одним із елементів такої роботи і вже довів свою ефективність. Результати цієї ініціативи ми можемо не лише спостерігати, а і вимірювати кількісно, тож вважаємо, що проект має бути продовжений і розширений. Триває спільна робота по напрямкам оподаткування, боротьби з контрабандою, гармонізації митного законодавства з митною політикою ЄС, у тому числі й що стосується надання митниці статусу правоохоронного органу. І ваша підтримка свідчить, що ми на вірному шляху та готові стати частиною європейської спільноти», - зазначив Сергій Звягінцев.

Представники Держмитслужби детально поінформували членів Місії про хід виконання програм та виказали пропозиції щодо удосконалення окремих аспектів спільної роботи.

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