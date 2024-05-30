Обмеження на безкоштовне житло в Чехії: що варто знати українським біженцям при виселенні

При виселенні можна повернути більшу суму, ніж було внесено спочатку.

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Як раніше писала «Судово-юридична газета», Чехія вводить обмеження на безкоштовне житло для українських біженців. Тож для багатьом українців стає актуальним питання оренди житла. Одним із поширених аспектів цього процесу є внесення застави, розмір якої регулюється законодавством. Однак, при виселенні, можливо повернути більшу суму, ніж внесено спочатку.

Про правила внесення застави при оренді житла в Чехії розповідає портал proukrainu.blesk.cz. Згідно з встановленими нормами, орендареві зазвичай потрібно внести заставу, щоб гарантувати компенсацію можливої шкоди або погашення заборгованості.

«Орендодавець має право на цей депозит. Але він повинен домовитись, у якому розмірі. Цивільний кодекс обмежує максимальний розмір цієї частки до суми трьох орендних плат», - пояснює юристка з компанії JŠK Катержина Бардонова.

Орендодавець повинен повернути заставу орендареві, якщо житло залишається у належному стані. Гроші мають бути повернені на вказаний банківський рахунок відразу після закінчення строку оренди, що повинно бути визначено наперед.

У той же час, орендар має право на відсотки за утримання депозиту, подібно до процесу в банківській системі. Проте, на практиці багато орендарів і орендодавців не враховують цей факт.

«У деяких договорах оренди прописують: орендодавець бере до уваги, що він має такий обов’язок», - підкреслює фахівець.

За словами юриста, право на отримання відсотків за утримання депозиту передбачено Цивільним кодексом. Орендар може письмово повідомити орендодавця про своє бажання нарахувати відсотки за утримання депозиту при виселенні.

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