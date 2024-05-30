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Україна зупинила експорт цукру до ЄС

15:16, 30 травня 2024
Україна вже поставила до ЄС понад 262 тисячі тонн цукру, визначених як квота на 2024 рік.
Україна зупинила експорт цукру до ЄС
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Уряд України ввів нульову квоту на експорт цукру до Європейського Союзу. Ця нова міра оголошена представником уряду у Верховній Раді Тарасом Мельничуком.

Згідно з додатком до постанови «Обсяги квот товарів, експорт яких до держав – членів Європейського Союзу підлягає ліцензуванню», до списку додано український цукор з квотою обсягом 0 тонн. Таким чином, обмеження експорту пов'язане з тим, що Україна вже поставила до ЄС 262 600 тонн цукру, визначених як квота на 2024 рік.

Продовження експорту цукру може спричинити запровадження імпортних мит на український цукор. Це передбачає рішення Ради ЄС про продовження на рік, до 5 червня 2025 року, тимчасових заходів щодо безмитної торгівлі між Україною та ЄС.

Крім того, Кабінет Міністрів замінив нульову квоту на експорт кам’яного вугілля на квоту обсягом 1 153 тис. тонн. Це зроблено з метою забезпечення роботи державних вугледобувних підприємств та реалізації енергетичного вугілля на експорт.

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