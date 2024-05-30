Украина остановила экспорт сахара в ЕС

Украина уже поставила в ЕС более 262 тысяч тонн сахара, определенных как квота на 2024 год.

Правительство Украины ввело нулевую квоту на экспорт сахара в Европейский Союз. Эта новая мера объявлена представителем правительства в Верховной Раде Тарасом Мельничуком.

Согласно приложению к постановлению «Объемы квот товаров, экспорт которых в государства - члены Европейского Союза подлежит лицензированию», в список добавлен украинский сахар с квотой объемом 0 тонн. Таким образом, ограничение экспорта связано с тем, что Украина уже поставила в ЕС 262 600 тонн сахара, определенных как квота на 2024 год.

Продолжение экспорта сахара может повлечь введение импортных пошлин на украинский сахар. Это предусматривает решение Совета ЕС о продлении на год, до 5 июня 2025 года, временных мер по беспошлинной торговле между Украиной и ЕС.

Кроме того, Кабинет Министров заменил нулевую квоту на экспорт каменного угля на квоту объемом 1 153 тыс. тонн. Это сделано с целью обеспечения работы государственных угледобывающих предприятий и реализации энергетического угля на экспорт.

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