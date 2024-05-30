Практика судов
  1. В Украине

Украина остановила экспорт сахара в ЕС

15:16, 30 мая 2024
Украина уже поставила в ЕС более 262 тысяч тонн сахара, определенных как квота на 2024 год.
Украина остановила экспорт сахара в ЕС
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Правительство Украины ввело нулевую квоту на экспорт сахара в Европейский Союз. Эта новая мера объявлена представителем правительства в Верховной Раде Тарасом Мельничуком.

Согласно приложению к постановлению «Объемы квот товаров, экспорт которых в государства - члены Европейского Союза подлежит лицензированию», в список добавлен украинский сахар с квотой объемом 0 тонн. Таким образом, ограничение экспорта связано с тем, что Украина уже поставила в ЕС 262 600 тонн сахара, определенных как квота на 2024 год.

Продолжение экспорта сахара может повлечь введение импортных пошлин на украинский сахар. Это предусматривает решение Совета ЕС о продлении на год, до 5 июня 2025 года, временных мер по беспошлинной торговле между Украиной и ЕС.

Кроме того, Кабинет Министров заменил нулевую квоту на экспорт каменного угля на квоту объемом 1 153 тыс. тонн. Это сделано с целью обеспечения работы государственных угледобывающих предприятий и реализации энергетического угля на экспорт.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Украинские студенты иностранных вузов для постановки на учет должны приехать в Украину, дистанционно это сделать нельзя – Минобороны

Украинские юноши, которым исполнилось 17 лет и которые находятся за границей, должны приехать в Украину, чтобы стать на военный учет, дистанционно это сделать невозможно, сообщили в Минобороны.

В Украине изменят законодательство для борьбы с уклонением от уплаты налогов по стандартам ЕС

Украина до конца 2024 года разработает законы по согласованию со стандартами ЕС по борьбе с уклонением от уплаты налогов.

Украина еще не получила от США экономическую помощь 7,8 млрд долларов и получит ее при определенных условиях – проект Соглашения

Условия предоставления средств для финансирования бюджета Украины за счет помощи США будут определены отдельными договоренностями – Кабмин утвердил проект Соглашения с Правительством США.

Совет судей определил, кто из кандидатов на должности судей КСУ сможет претендовать на кресла судей Конституционного Суда

Не возникло претензий к 12 кандидатам на должности судей КСУ по квоте Съезда судей из 16.

Кабмин одобрил проект соглашения с правительством США о возвращении Украиной Соединенным Штатам экономической помощи

Часть из предоставленной Украине США помощи должна быть возвращена – Кабмин одобрил проект соглашения с Правительством США.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Наталія Добрівська
    Наталія Добрівська
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва